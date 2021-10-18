Аутсайдер Первой лиги нанес первое поражение "Металлисту" Ярославского (ВИДЕО)

На два гола "Агробизнеса" харьковчане смогли ответить всего лишь одним точным ударом

В матче 14-го тура Первой лиги чемпионата Украины "Агробизнес" (Волочиск, Хмельницкая область) сенсационно обыграл лидера турнира — харьковский "Металлист" со счетом 2:1.

"Агробизнесу" удалось быстро открыть счет — на 5-й минуте Руслан Черненко забил свой первый гол в текущем сезоне. Впрочем, спустя 7 минут харьковчане восстановили паритет благодаря точному удару защитника Александра Мизюка.

Казалось бы, "Металлист" привычно возьмет игру под свой контроль и сумеет найти варианты для победных голов, но "Агробизнес" сумел преподнести именитым гостям еще один сюрприз. На 24-й минуте Игорь Бойчук классно завершил стремительную атаку хозяев поля, сделав счет 2:1.

На удивление, подопечные Александра Кучера оказались не готовы к такому повороту и до самых последних минут не сумели создать ни одного хорошего голевого момента. Создать опасность у ворот "Агробизнеса" желто-синим удалось лишь после 88-й минуты, когда Руслан Фомин и Матеус Пейшото дважды почти наверняка били по воротам гостей. Но в первом случае здорово сыграл вратарь Олег Мозиль, а во втором голкипера подстраховал защитник, выбивший мяч из пустых ворот.

Примечательно, что впервые в этом сезоне "Металлист" пропустил в одном матче больше одного мяча.

Таким образом харьковчане впервые уступили в текущем сезоне. После матча в Волочиске у них осталось 35 очков и 7 баллов отрыва от идущего на втором месте "Кривбасса". Впрочем, криворожан еще может обойти "Альянс", у которого 26 очков и матч в запасе.

"Агробизнес" же набрал 12 очков и расположился на 13-м месте.

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