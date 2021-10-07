Воротар "Металіста" осоромився у матчі (відео)

Страж воріт "Металіста" Олександр Рибка міг стати антигероєм матчу.

У четвер, 7 жовтня, "Гірник-Спорт" в рамках матчу 12-го туру Першої ліги приймав харківський "Металіст", який перед цим не без проблем переграв тернопільську "Ниву". Зустріч відбулася в місті Горішні Плавні на стадіоні "Юність" і завершилася з рахунком 1:1.

Для "Металіста" гра проходила не кращим чином. Господарі володіли перевагою і змушували гостей часто фолити. Відкрили рахунок у поєдинку саме господарі. На 35-й хвилині поєдинку Єгор Твердохліб обіграв двох захисників "Металіста" і потужним ударом з-за меж штрафного вразив ворота Рибки. "Гірник-Спорт" міг подвоїти перевагу, однак футбольна фортуна посміхнулася харків’янам. На 73-й хвилині Матеус Пейшоту з "другого поверху" вразив ворота аутсайдера Першої ліги.

На 71-й хвилині поєдинку воротар "Металіста" Рибка ледь не став автором курйозного автоголу. Кіпер невдало вибив м’яч після скидки захисника, а потім головою переправив круглого на кутовий, при цьому пославши "снаряд" поруч з поперечиною. Такі дії стража воріт явно збентежили фанатів "Металіста".

Повне відео матчу (момент з Рибкою дивитися з 70:30 2-го тайму):

Відеоогляд зустрічі буде доступний тут пізніше.

"Металіст" (32 очки) залишився лідером першості, а "Гірник-Спорт" (12 очок) знаходиться в зоні вильоту. У наступному турі харків’яни проведуть домашню зустріч з ФК "Кремінь", а "Гірник-Спорт" зіграє з "Оболонню". Обидва поєдинки пройдуть 11 жовтня.

"Телеграф" нагадує, що у вересні "Металіст" в гостях знищив "Кривбас" (0:5), що призвело до скандалу з уболівальниками. Після цієї зустрічі у "Кривбаса" змінився головний тренер.