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"Металіст" з великими зусиллями обіграв "Ниву" (відео)

Автор
Михайло Корнілов
Дата публікації
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Автор
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ФК Металіст Новина оновлена 02 жовтня 2021, 20:41
ФК Металіст

"Металіст" продовжує лідирувати в Першій лізі.

У суботу, 2 жовтня, "Металіст", який нещодавно знищив "Кривбас" в битві лідерів Першої ліги, приймав тернопільську "Ниву". Зустріч пройшла на ОСК "Металіст" в Харкові і завершилася з рахунком 2:1 на користь господарів.

Перемогу "Жовто-синім" принесли точні постріли Євгена Підлепенця і Матеуса Пейшоту. "Нива" першою відкрила рахунок зусиллями Сергія Кисленка. Харків’яни володіли тотальною перевагою у грі, проте гості все ж створили кілька неймовірних моментів, які не були реалізовані через блискучі сейви Олександра Рибки.

Кращі моменти 1-го тайму:

Повний відеоогляд матчу буде доступний тут пізніше.

Турнірне становище команд в Першій лізі
Турнірне становище команд в Першій лізі

Цей успіх дозволив "Металісту" набрати 31 очко з 33-х можливих. Харківська команда на всіх порах рухається до головної мети — потрапляння в УПЛ. "Нива", в свою чергу, набрала 15 очок і займає 6-е місце в турнірній таблиці Першої ліги. У наступному турі "Металіст" зіграє на виїзді з ФК "Гірник-Спорт", а тернопільський колектив проведе домашній поєдинок з "Оболонню". Ігри пройдуть 7 і 6 жовтня відповідно.

"Телеграф" нагадує, що "Кривбас" після розгрому від "Металіста" звільнив головного тренера. Пізніше стало відомо ім’я нового наставника криворізької команди.

Теги:
#Футбол #ФК Металіст #Перша ліга #ФК Нива
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