Стало відомо, кому довірили улюблений футбольний клуб Зеленського
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"Кривбас" отримав нового головного тренера.
Український тренер Олександр Бабич став головним тренером "Кривбасу" після того, як в клубі попрощалися з Геннадієм Приходько.
Про це повідомляє прес-служба криворізького клубу на своєму офіційному сайті.
У команді привітали 42-річного фахівця з призначенням і побажали удачі. Тренерську кар’єру Бабич почав в 2012 році в одеському "Чорноморці", потім він працював з "Перлиною" (Одеса) і "Маріуполем". У 2020 році фахівець залишив приазовців і взяв паузу в кар’єрі. До слова, Бабич раніше грав в футбол на професійному рівні. У його ігровій кар’єрі були "Кремінь", "Гірник-Спорт", "Дніпро", "Поліграфтехніка", російський "Анжи", "Металіст" і "Чорноморець".
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський, який родом з Кривого Рогу, доручив місцевій владі відродити "Кривбас", який зник з футбольної карти України через фінансові проблеми в 2013 році. У підсумку в 2020 році команда повстала з попелу на базі іншого клубу — "Гірника". Клуб повернувся в профі і зумів вийти до Першої ліги з першої спроби. На даний момент завданням клубу є вихід в УПЛ.
В останньому матчі проти "Оболоні" команду виводив на поле Андрій Купцов, який працював у тренерському штабі Приходько. До слова, "Кривбас" не зумів здолати "Оболонь" (0:0) і залишився на другому місці в турнірній таблиці першості. Відзначимо, в УПЛ безпосередньо перейдуть перші дві команди Першої ліги.
Зеленський не керує "Кривбасом" безпосередньо, проте справи рідної команди він довірив, зокрема, відомому шоумену Артему Гагаріну, який на даний момент є віце-президентом клубу.
Відомий блогер Дмитро Поворознюк присвятив свій останній ролик саме темі "Кривбасу". На кадрах, зокрема, видно, що батьки президента України перебувають під охороною.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що тренерська перестановка в "Кривбасі" сталася через домашню поразку команди від харківського "Металіста" (0:5).
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