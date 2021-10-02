Стало відомо, кому довірили улюблений футбольний клуб Зеленського

"Кривбас" отримав нового головного тренера.

Український тренер Олександр Бабич став головним тренером "Кривбасу" після того, як в клубі попрощалися з Геннадієм Приходько.

Про це повідомляє прес-служба криворізького клубу на своєму офіційному сайті.

У команді привітали 42-річного фахівця з призначенням і побажали удачі. Тренерську кар’єру Бабич почав в 2012 році в одеському "Чорноморці", потім він працював з "Перлиною" (Одеса) і "Маріуполем". У 2020 році фахівець залишив приазовців і взяв паузу в кар’єрі. До слова, Бабич раніше грав в футбол на професійному рівні. У його ігровій кар’єрі були "Кремінь", "Гірник-Спорт", "Дніпро", "Поліграфтехніка", російський "Анжи", "Металіст" і "Чорноморець".

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський, який родом з Кривого Рогу, доручив місцевій владі відродити "Кривбас", який зник з футбольної карти України через фінансові проблеми в 2013 році. У підсумку в 2020 році команда повстала з попелу на базі іншого клубу — "Гірника". Клуб повернувся в профі і зумів вийти до Першої ліги з першої спроби. На даний момент завданням клубу є вихід в УПЛ.

В останньому матчі проти "Оболоні" команду виводив на поле Андрій Купцов, який працював у тренерському штабі Приходько. До слова, "Кривбас" не зумів здолати "Оболонь" (0:0) і залишився на другому місці в турнірній таблиці першості. Відзначимо, в УПЛ безпосередньо перейдуть перші дві команди Першої ліги.

Турнірне становище команд у Першій лізі

Зеленський не керує "Кривбасом" безпосередньо, проте справи рідної команди він довірив, зокрема, відомому шоумену Артему Гагаріну, який на даний момент є віце-президентом клубу.

Артем Гагарін

Відомий блогер Дмитро Поворознюк присвятив свій останній ролик саме темі "Кривбасу". На кадрах, зокрема, видно, що батьки президента України перебувають під охороною.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що тренерська перестановка в "Кривбасі" сталася через домашню поразку команди від харківського "Металіста" (0:5).