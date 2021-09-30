Після розгрому від "Металіста" улюблений клуб Зеленського може очолити іменитий тренер

"Кривбас" в пошуках нового головного тренера.

Футбольний клуб "Кривбас", який помпезно повернувся на карту України за рішенням президента країни Володимира Зеленського, звільнив головного тренера команди Геннадія Приходько. На пост наставника криворізького клубу претендує іменитий український фахівець Роман Григорчук.

Про це повідомляє footboom.

За інформацією джерела, вже в понеділок у команди буде новий тренер, а на найближчий матч 11-го туру Першої ліги проти "Оболоні" колектив буде виводити Андрій Купцов, який працював у тренерському штабі Приходько. Григорчук добре знайомий з "Кривбасом", адже в 1995/96 роках виступав тут на позиції форварда. Роман забив 10 голів в 26 матчах за клуб.

Тренерську кар’єру Григорчук починав в Латвії, потім він працював із запорізьким "Металургом" і "Чорноморцем", де він створив боєздатну команду. З 2015 року український фахівець працював за кордоном. Останній клуб Григорчука "Шахтар" (Солігорськ) в липні 2021 року звільнив тренера через програш у кваліфікації Ліги конференцій.

Свої тренерські навички Григорчук раніше демонстрував відомому блогеру Дмитру Поворознюку.

"Телеграф" нагадує, що "Кривбас" зник з футбольної карти України через фінансові проблеми в 2013 році. У 2020 році Зеленський особисто розпорядився повернути футбол до Кривого Рогу. У підсумку на базі друголігового ФК "Гірник" повстав з попелу "Кривбас". Офіційно Зеленський не має ніякого відношення до "Кривбасу", проте в керівництві клубу є друзі президента України, зокрема, шоумен і телеведучий Артем Гагарін займає пост віце-президента клубу.

Криворізький клуб зумів вийти в Першу лігу, де зараз бореться за потрапляння в УПЛ. У своєму останньому матчі "Кривбас" вдома програв "Металісту" з рахунком 0:5, після чого відбулася тренерська відставка Приходько.