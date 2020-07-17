"Юзик" начал выполнять поручение Зеленского по возрождению Кривбасса (Видео)

Народный депутат от "Слуги Народа" Юрий Корявченков провел встречу с президентом ФК Горняк Константином Караманицем, а также бывшим тренером Кривбасса Сергеем Мазуром.

По информации пресс-службы партии СН в Кривом Роге, это один из первых, но очень важных шагов на пути восстановления футбольного клуба Кривбасс.

В ответ на призыв нардепа объединиться ради возрождения футбольного клуба в Кривом Роге бизнесмен и функционер Константин Караманиц обратился к Юрию и заявил, что готов предоставить базу, стадион и все необходимое для легендарного Кривбасса.

Сергей Мазур, в свою очередь, отметил, что при возрождении криворожского клуба необходимо сохранить его аутентичность, ведь ФК Кривбасс - это символ города и часть его истории.

Напомним, ранее Зеленский во время визит в Новую Каховку поручил Корявченкову возродить ФК Кривбасс.