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"Юзик" начал выполнять поручение Зеленского по возрождению Кривбасса (Видео)

"Юзик" начал выполнять поручение Зеленского по возрождению Кривбасса (Видео)
17:43 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Facebook
Народный депутат от "Слуги Народа" Юрий Корявченков провел встречу с президентом ФК Горняк Константином Караманицем, а также бывшим тренером Кривбасса Сергеем Мазуром.

По информации пресс-службы партии СН в Кривом Роге, это один из первых, но очень важных шагов на пути восстановления футбольного клуба Кривбасс. 

В ответ на призыв нардепа объединиться ради возрождения футбольного клуба в Кривом Роге бизнесмен и функционер Константин Караманиц обратился к Юрию и заявил, что готов предоставить базу, стадион и все необходимое для легендарного Кривбасса.

Сергей Мазур, в свою очередь, отметил, что при возрождении криворожского клуба необходимо сохранить его аутентичность, ведь ФК Кривбасс - это символ города и часть его истории.

Напомним, ранее Зеленский во время визит в Новую Каховку поручил Корявченкову возродить ФК Кривбасс.

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Все по теме:

ФК Кривбасс, Футбол, Юрий Корявченков.

Автор:

Телеграф
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