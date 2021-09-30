После разгрома от "Металлиста" любимый клуб Зеленского может возглавить именитый тренер

"Кривбасс" в поисках нового главного тренера.

Футбольный клуб "Кривбасс", который помпезно вернулся на карту Украины по решению президента страны Владимира Зеленского, уволил главного тренера команды Геннадия Приходько. На пост наставника криворожского клуба претендует именитый украинский специалист Роман Григорчук.

Об этом сообщает footboom.

По информации источника, уже в понедельник у команды будет новый тренер, а на ближайший матч 11-го тура Первой лиги против "Оболони" коллектив будет выводить Андрей Купцов, работавший в тренерском штабе Приходько. Григорчук хорошо знаком с "Кривбассом", ведь в 1995/96 годах выступал здесь на позиции форварда. Роман забил 10 голов в 26 матчах за клуб.

Тренерскую карьеру Григорчук начинал в Латвии, затем он работал с запорожским "Металлургом" и "Черноморцем", где он создал боеспособную команду. С 2015 года украинский специалист работал за рубежом. Последний клуб Григорчука "Шахтер" (Солигорск) в июле 2021 года уволил тренера из-за поражения в квалификации Лиги конференций.

Свои тренерские навыки Григорчук ранее демонстрировал известному блогеру Дмитрию Поворознюку.

"Телеграф" напоминает, что "Кривбасс" исчез из футбольной карты Украины из-за финансовых проблем в 2013 году. В 2020 году Зеленский лично распорядился вернуть футбол в Кривой Рог. В итоге на базе второлигового ФК "Горняк" восстал из пепла "Кривбасс". Официально Зеленский не имеет никакого отношения к "Кривбассу", однако в руководстве клуба есть друзья президента Украины, в частности, шоумен и телеведущий Артем Гагарин занимает пост вице-президента клуба.

Криворожский клуб сумел выйти в Первую лигу, где сейчас борется за попадание в УПЛ. В своем последнем матче "Кривбасс" дома проиграл "Металлисту" со счетом 0:5, после чего последовала тренерская отставка Приходько.