Батьки Зеленського в Кривому Розі знаходяться під охороною — відео

Батьки президента України Володимира Зеленського знаходяться під охороною.

Відомий спортивний журналіст Дмитро Поворознюк побував у Кривому Розі і відшукав будинок в 95 кварталі, де раніше жив президент України Володимир Зеленський.

Відповідний випуск програми "Трендець" вийшов на YouTube.

"Ось в цьому дворі, в 95 кварталі жив і провів своє дитинство президент України Володимир Зеленський. Тут немає жодної таблички, і ви не зможете прочитати, що саме тут, в цьому місці жив президент. За мною навіть знаходяться два охоронці. Вони охороняють батьків Володимира Зеленського. Тому що вони фактично також VIP-персони ", — прокоментував журналіст.

Охоронці біля будинку, в якому живуть батьки Зеленського

Дивіться сюжет про будинок, де жив Зеленський, на 38 хвилині відео

Також журналісти показали будівництво легендарного стадіону "Металург". Цей об’єкт включили в проект "Велике будівництво" і він "переживає свій ренесанс".

Поворознюк розповів, що старий стадіон "знесли під нуль" і будують новий за державні кошти.

Також журналіст уточнив, що це не єдиний стадіон в Україні, який реконструюють. Так, в Україні таких об’єктів близько сотні.

Нагадаємо, що ще в червні 2020 року Володимир Зеленський доручив депутату від партії "Слуга народу" Юрію Корявченкова відродити футбольний клуб "Кривбас".

Пізніше "Кривбас" почав боротьбу у Другій лізі і за підсумками сезону вийшов у Першу лігу.

А 30 вересня стало відомо, що ФК "Кривбас" в пошуках нового головного тренера. На пост наставника претендує іменитий український фахівець Роман Григорчук.