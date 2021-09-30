Родители Зеленского в Кривом Роге находятся под охраной - видео

Родители президента Украины Владимира Зеленского находятся под охраной.

Известный спортивный журналист Дмитрий Поворознюк побывал в Кривом Роге и отыскал дом в 95 квартале, где раньше жил президент Украины Владимир Зеленский.

Соответствующий выпуск программы "Трендец" вышел на YouTube.

"Вот в этом дворе, в 95 квартале жил и провел свое детство президент Украины Владимир Зеленский. Здесь нет ни одной таблички, и вы не сможете прочитать, что именно здесь, в этом месте жил президент. За мною даже находятся два охранника. Они охраняют родителей Владимира Зеленского. Потому что они фактически также VIP-персоны", — прокомментировал журналист.

Охранники возле дома, в котором живут родители Зеленского

Смотрите сюжет про дом, где жил Зеленский, на 38 минуте видео

Также журналисты показали стройку легендарного стадиона "Металлург". Этот объект включили в проект "Велике будівництво" и он "переживает свой ренессанс".

Поворознюк рассказал, что старый стадион "снесли под ноль" и строят новый за государственные средства.

Также журналист уточнил, что это не единственный стадион в Украине, который реконструируют. Так, в Украине таких объектов около сотни.

Напомним, что еще в июне 2020 года Владимир Зеленский поручил депутату от партии "Слуга народа" Юрию Корявченкову возродить футбольный клуб "Кривбасс".

Позже "Кривбасс" начал борьбу во Второй лиге и по итогам сезона вышел в Первую лигу.

А 30 сентября стало известно, что ФК "Кривбасс" в поисках нового главного тренера. На пост наставника претендует именитый украинский специалист Роман Григорчук.