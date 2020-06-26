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Зеленский планирует возродить ФК "Кривбасс"

Зеленский планирует возродить ФК "Кривбасс"
23:20 Пт, 26 Июнь 2020 Телеграф УНН Фото: president.gov.ua
Владимир Зеленский хочет вернуть футбольный клуб "Кривбасс".

Президент Владимир Зеленский поручил народному депутату Юрию Корявченкову (Юзику) возродить футбольный клуб "Кривбасс".

Об этом Зеленский рассказал во время посещения нового поля на стадионе "Энергия" в Новой Каховке.

Мэр Новой Каховки Владимир Коваленко рассказал, что местная "Энергия" постоянно соперничает с "Горняком" из Кривого Рога. В ответ Зеленский сказал, что по вопросу возрождения криворожского клуба нардеп Юрий Корявченков ведет переговоры с УАФ. Такое поручение политику дал Президент.

"Горняк нормальный клуб. Был еще Кривбасс. К сожалению, закрыли. Я этому, нашему Юрию Корявченкову... мы ему поставили задачу, он сейчас говорит с федерацией, чтобы в Кривом Роге Кривбасс вернуть. Даже не потому что мы с Кривбасса. Просто неправильно закрывать клубы", - казал Зеленский.

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Все по теме:

Кривбасс, Футбол, Владимир Зеленский.

Автор:

Телеграф
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