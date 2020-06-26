Зеленский планирует возродить ФК "Кривбасс"

Президент Владимир Зеленский поручил народному депутату Юрию Корявченкову (Юзику) возродить футбольный клуб "Кривбасс".
Об этом Зеленский рассказал во время посещения нового поля на стадионе "Энергия" в Новой Каховке.
Мэр Новой Каховки Владимир Коваленко рассказал, что местная "Энергия" постоянно соперничает с "Горняком" из Кривого Рога. В ответ Зеленский сказал, что по вопросу возрождения криворожского клуба нардеп Юрий Корявченков ведет переговоры с УАФ. Такое поручение политику дал Президент.
"Горняк нормальный клуб. Был еще Кривбасс. К сожалению, закрыли. Я этому, нашему Юрию Корявченкову... мы ему поставили задачу, он сейчас говорит с федерацией, чтобы в Кривом Роге Кривбасс вернуть. Даже не потому что мы с Кривбасса. Просто неправильно закрывать клубы", - казал Зеленский.