Вратарь "Металлиста" оконфузился в матче (видео)

Страж ворот "Металлиста" Александр Рыбка мог стать антигероем матча.

В четверг, 7 октября, "Горняк-Спорт" в рамках матча 12-го тура Первой лиги принимал харьковский "Металлист", который перед этим не без проблем переиграл тернопольскую "Ниву". Встреча состоялась в городе Горишние Плавни на стадионе "Юность" и завершилась со счетом 1:1.

Для "Металлиста" игра проходила не лучшим образом. Хозяева владели преимуществом и заставляли гостей часто фолить. Открыли счет в поединке именно хозяева. На 35-й минуте поединка Егор Твердохлеб обыграл двух защитников "Металлиста" и мощным ударом из-за пределов штрафной поразил ворота Рыбки. "Горняк-Спорт" мог удвоить преимущество, однако футбольная фортуна улыбнулась харьковчанам. На 73-й минуте Матеус Пейшоту со "второго этажа" поразил ворота аутсайдера Первой лиги.

На 71-й минуте поединка вратарь "Металлиста" Рыбка едва не стал автором забавного автогола. Кипер неудачно выбил мяч после скидки защитника, а затем головой переправил круглого на угловой, при этом послав "снаряд" рядом с перекладиной. Таким действия стража ворот явно обескуражили фанатов "Металлиста".

Полное видео матча (момент с Рыбкой смотреть с 70:30 2-го тайма):

Видеообзор встречи будет доступен здесь позднее.

"Металлист" (32 очка) остался лидером первенства, а "Горняк-Спорт" (12 очков) находится в зоне вылета. В следующем туре харьковчане проведут домашнюю встречу с ФК "Кремень", а "Горняк-Спорт" сыграет с "Оболонью". Оба поединка пройдут 11 октября.

"Телеграф" напоминает, что в сентябре "Металлист" в гостях уничтожил "Кривбасс" (0:5), что привело к скандалу с болельщиками. После этой встречи у "Кривбасса" сменился главный тренер.