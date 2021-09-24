Кубок Украины: с кем сыграют "Динамо", "Шахтер" и "Металлист" в 1/8 финала

В Кубке Украины-2022 остались 16 команд.

В пятницу, 24 сентября, в Киеве в Доме футбола состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины по футболу сезона 2021/22.

Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола на YouTube-канале УАФ.

На этой стадии турнира в борьбу вступают украинские клубы, которые участвуют/участвовали в еврокубковой кампании 2021/22 — "Ворскла" и "Колос", которые выбили в квалификации Лиги конференций, "Динамо" и "Шахтер", попавшие в групповой этап Лиги чемпионов, и "Заря", выступающая в группе Лиги конференций. Кроме того, в 1/8 финала КУ попали представитель Второй лиги ЛНЗ (Черкассы), "Металлист" и "Альянс" из Первой лиги и еще 8 представителей УПЛ: "Рух", "Александрия", "Днепр-1", "Мариуполь", "Верес", Металлист-1925", "Львов" и "Черноморец".

По итогам жеребьевки были сформированы 8 пар, которые разыграют путевки в четвертьфинал 27 октября (базовая дата проведения игр). Четвертьфинальная и полуфинальная стадии турнира состоятся в марте и апреле 2022 года соответственно, а финал запланирован на 11-е мая. Добавим, что действующим обладателем Кубка Украины является киевское "Динамо".

По итогам жеребьевки "Динамо" сыграет с "Мариуполем", "Шахтер" — с "Черноморцем", а "Металлист" — с "Колосом".

Результаты жеребьевки 1/8 финала КУ:

Результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка Украины

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