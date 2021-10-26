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"Металіст" — "Колос": де і коли дивитись матч 1/8 фіналу Кубка України

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Вболівальник "Металіста" Новина оновлена 26 жовтня 2021, 18:25
Вболівальник "Металіста"

Харківський клуб очікує випробування у вигляді представника УПЛ.

У четвер, 28 жовтня, "Металіст", який планує підписати дорогого футболіста з Бразилії, в рамках матчу 1/8 фіналу Кубка України 2021/22 прийме "Колос". Зустріч представників Першої ліги та УПЛ у прямому ефірі в Україні покаже телеканал "Футбол 2", початок поєдинку о 19:30 за київським часом.

Про це повідомляє офіційний сайт транслятора.

Крім того, онлайн відеотрансляція зустрічі буде доступна на платформі oll.tv (потрібна підписка). Після закінчення поєдинку на сайті "Телеграф" можна буде переглянути відеоогляд гри.

Зазначимо, "Металіст" підходить до матчу як незаперечний лідер Першої ліги. У своєму останньому поєдинку харків’яни переконливо переграли "Поділля" (3:0). "Колос", у свою чергу, у 12-му турі чемпіонату України мінімально поступився на виїзді "Зорі" (1:0).

Переможець матчу "Металіст" — "Колос" проб’ється до чвертьфіналу Кубка України. Ігри цієї стадії заплановані на весну 2022 року, а фінал турніру – на травень наступного року. З усіма парами 1/8 фіналу КУ можна ознайомитись у нас на сайті.

Теги:
#Футбол #ФК Металіст #Кубок України #ФК Колос
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