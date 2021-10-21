"Динамо" — "Дніпро-1" і інші: розклад і результати матчів 12-го туру чемпіонату України (відео)

Дванадцятий тур чемпіонату України буде зіграний за 3 дні.

У п’ятницю, 22 жовтня, матчем "Десна" — "Олександрія" в Чернігові стартує 12-й тур Української Прем’єр-ліги (УПЛ), де за підсумками минулого туру продовжує лідирувати київське "Динамо".

Розклад ігор доступний на офіційному сайті УПЛ.

Центральний поєдинок цього тижня відбудеться в Києві, де місцеве "Динамо" прийматиме "Дніпро-1", який всерйоз націлився на високі місця в чемпіонаті України. "Шахтар" зіграє в суботу проти "Ворскли", яка на даний момент входить в трійку кращих.

Розклад і результати матчів 12-го туру УПЛ:

П’ятниця, 22 жовтня

17:00 "Десна" — "Олександрія" — "Футбол 1"

19:30 "Металіст-1925" — "Інгулець" — "Футбол 2"

Субота, 23 жовтня

14:00 "Верес" — "Маріуполь" — "Футбол 2"

17:00 "Ворскла" — "Шахтар" Донецьк — "Футбол 1"

19:30 "Чорноморець" — "Львів" — "Футбол 2"

Неділя, 24 жовтня

14:00 "Рух" Львів — "Минай" — "Футбол 1"

17:00 "Динамо" Київ — "Дніпро-1" — "2+2"

19:30 "Зоря" — "Колос"- "Уніан ТБ"

Відзначимо, всі ігри 12-го туру будуть також доступні для перегляду на сервісі oll.tv (потрібна підписка), а домашні матчі "Зорі" і "Динамо" можна буде подивитися в цій статті (посилання на трансляції з’являться тут ближче до початку поєдинку).

Турнірне становище команд після 11-го туру:

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Маркевич відреагував на потенційне звільнення сина в "Маріуполі".