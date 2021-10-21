"Ця команда нікому не потрібна": Маркевич заступився за сина, якому загрожує звільнення

Мирон Маркевич пройшовся по "Маріуполю".

Колишній глава комітету збірних України, екс-тренер національної команди Мирон Маркевич прокоментував чутки щодо можливої відставки його сина Остапа в "Маріуполі", який в останньому турі УПЛ програв "Металісту-1925" (1:2).

Прокоментував ситуацію іменитий фахівець в інтерв’ю meta-ratings.com.ua.

На думку Маркевича, через погані результати будь-якого фахівця можуть звільнити, адже "така тренерська доля". Також Мирон Богданович пройшовся по самій команді, назвавши приазовський клуб "нікому не потрібним" через масовий відхід футболістів. Колишній тренер збірної України вважає, що не можна досягти результату тільки з молодими футболістами, які грають дуже нестабільно, проте шанси на успіх є завжди, адже "це футбол".

"Думаю, ця команда з Маріуполя нікому не потрібна. На жаль, така тренерська доля. Коли з команди йде 8 осіб, а підкріплення немає, то і на гідний результат розраховувати складно", — заявив Маркевич.

Відзначимо, "Маріуполь" на даний момент займає останнє місце в чемпіонаті України, набравши лише 4 очки після 11 турів. Приазовці можуть виправити становище в найближчому гостьовому поєдинку з "Вересом" (23 листопада). Остап Маркевич тренує команду з 2020 року.

Раніше "Телеграф" повідомляв про жахливу травму футболіста в чемпіонаті України.