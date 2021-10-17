Український футболіст жахливо вивернув ногу під час матчу (відео)

Гра чемпіонату України була затьмарена страшною травмою.

У неділю, 17 жовтня, під час матчу 11-го туру чемпіонату України 2021/22 "Олександрія" — "Ворскла" півзахисник господарів Кирило Ковалець отримав травму на рівному місці.

У першому таймі на 21-й хвилині зустрічі Ковалець невдало приземлився після верхової боротьби. Нога хавбека зігнулася неприродно, після чого футболіст закричав від болю. Гравець тут же був замінений, а допомогли на ношах доставити півзахисника за межі поля його одноклубники.

Замість Ковальця на поле вийшов Сергій Рибалка. Зустріч завершилася мінімальною перемогою гостей з рахунком 1:2. За господарів голом відзначився Іван Калюжний, а за полтавчан дублем вистрілив бразилець Ранжел.

Відеоогляд матчу "Олександрія" — "Ворскла" (момент з травмою Ковальця дивитися з 1:25):

Цей результат залишив "Олександрію" (18 очок) на 6-му місці в турнірній таблиці української першості, "Ворскла" (24 очки), в свою чергу, піднялася на третю позицію.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Євген Селезньов не поцілив у порожні ворота в матчі 11-го туру УПЛ.