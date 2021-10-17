Націлений на рекорд Селезньов не влучив по порожніх воротах (відео)

У "Царя" був не найкращий день.

У неділю, 17 жовтня, "Минай", який нещодавно отримав нового головного тренера, в рамках матчу 11-го туру чемпіонату України сезону 2021/22 приймав "Десну". Зустріч, що проходила на стадіоні "Авангард" в Ужгороді, завершилася з рахунком 0:0.

У грі досить непогано проявив себе Євген Селезньов, який повернувся в український футбол з єдиною метою — побити бомбардирський рекорд в чемпіонаті країни. У цьому сезоні нападник виступає за "Минай" і поки жодного разу не засмучував воротарів суперників. Це відбулося і в матчі з "Десною" в Ужгороді, де 36-річний Євген після виходу на заміну на 68-й хвилині мав кілька гарних моментів, щоб забити гол, а в одному з епізодів форвард не поцілив в уже порожні ворота.

Відеоогляд матчу "Минай" — "Десна" (момент промаху Селезньова дивитися з 5:19):

Відзначимо, "Минай" (7 очок) після нічиєї з чернігівцями піднявся на 13-е місце в турнірній таблиці, "Десна" (17 очок) — сьома.

Нагадаємо, список кращих бомбардирів в історії ЧУ очолюють легендарні форварди "Динамо" Максим Шацьких і Сергій Ребров (по 123 голи). Селезньов йде на третьому рядку з 116 забитими м’ячами.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що "Минай" був покараний через дивну витівку Селезньова.