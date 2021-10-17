Бегущий за рекордом Селезнев промазал по пустым воротам (видео)

У "Царя" был не лучший день.

В воскресенье, 17 октября, "Минай", который недавно получил нового главного тренера, в рамках матча 11-го тура чемпионата Украины сезона 2021/22 принимал "Десну". Встреча, проходившая на стадионе "Авангард" в Ужгороде, завершилась со счетом 0:0.

В игре довольно неплохо выступил Евгений Селезнев, который вернулся в украинский футбол с единственной целью — побить бомбардирский рекорд в чемпионате страны. В этом сезоне нападающий играет за "Минай" и пока ни разу не огорчал вратарей соперников. Это произошло и в матче с "Десной" в Ужгороде, где 36-летний Евгений после выхода на замену на 68-й минуте имел несколько моментов, чтобы забить гол, а в одном из эпизодов форвард не попал в уже пустые ворота.

Видеообзор матча "Минай" — "Десна" (момент промаха Селезнева смотреть с 5:19):

Отметим, "Минай" (7 очков) после ничьей с черниговцами поднялся на 13-е место в турнирной таблице, "Десна" (17 очков) — седьмая.

Напомним, список лучших бомбардиров в истории ЧУ возглавляют легендарные форварды "Динамо" Максим Шацких и Сергей Ребров (по 123 гола). Селезнев идет на третьей строчке с 116 забитыми мячами.

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Минай" был наказан из-за странной выходки Селезнева.