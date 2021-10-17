Украинский футболист ужасно вывернул ногу во время матча (видео)

Игра чемпионата Украины была омрачена страшной травмой.

В воскресенье, 17 октября, во время матча 11-го тура чемпионата Украины 2021/22 "Александрия" — "Ворскла" полузащитник хозяев Кирилл Ковалец получил травму на ровном месте.

В первом тайме на 21-й минуте встречи Ковалец неудачно приземлился после верховой борьбы. Нога хавбека согнулась неестественно, после чего футболист закричал от боли. Игрок тут же был заменен, а помогли на носилках доставить полузащитника за пределы поля его одноклубники.

Вместо Ковальца на поле вышел Сергей Рыбалка. Встреча завершилась минимальной победой гостей со счетом 1:2. За хозяев голом отметился Иван Калюжный, а за полтавчан дублем выстрелил бразилец Ранжел.

Видеообзор матча "Александрия" — "Ворскла" (момент с травмой Ковальца смотреть с 1:25):

Этот результат оставил "Александрию" (18 очков) на 6-м месте в турнирной таблице украинского первенства, "Ворскла" (24 очка), в свою очередь, поднялась на третью позицию.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Евгений Селезнев промазал по пустым воротам в матче 11-го тура УПЛ.