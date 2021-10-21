Укр

"Эта команда никому не нужна": Маркевич вступился за сына, которому грозит увольнение

Автор
Михаил Корнилов
Дата публикации
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Автор
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Мирон Маркевич и его сын Остап Новость обновлена 21 октября 2021, 18:16
Мирон Маркевич и его сын Остап

Мирон Маркевич прошелся по "Мариуполю".

Бывший глава комитета сборных Украины, экс-тренер национальной команды Мирон Маркевич прокомментировал слухи касательно возможной отставки его сына Остапа в "Мариуполе", который в последнем туре УПЛ проиграл "Металлисту-1925" (1:2).

Прокомментировал ситуацию именитый специалист в интервью meta-ratings.com.ua.

По мнению Маркевича, из-за плохих результатов любого специалиста могут уволить, ведь "такова тренерская судьба". Также Мирон Богданович прошелся по самой команде, назвав приазовский клуб "никому не нужным" из-за массового ухода футболистов. Бывший тренер сборной Украины считает, что нельзя достичь результата только с молодыми футболистами, которые играют весьма нестабильно, однако шансы на успех есть всегда, ведь "это футбол".

"Думаю, эта команда из Мариуполя никому не нужна. Увы, такая тренерская судьба. Когда из команды уходит 8 человек, а подкрепления нет, то и на достойный результат рассчитывать сложно", — заявил Маркевич.

Отметим, "Мариуполь" на данный момент занимает последнее место в чемпионате Украины, набрав лишь 4 очка после 11 туров. Приазовцы могут исправить положение в ближайшем гостевом поединке с "Вересом" (23 ноября). Остап Маркевич тренирует команду с 2020 года.

Ранее "Телеграф" сообщал об ужасной травме футболиста в чемпионате Украины.

Теги:
#Мирон Маркевич #УПЛ #ФК Мариуполь #Остап Маркевич
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