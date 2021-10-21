Укр

"Динамо" - "Днепр-1" и другие: расписание и результаты матчей 12-го тура чемпионата Украины (видео)

Автор
Михаил Корнилов
Дата публикации
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Автор
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"Динамо" готовится к игре Новость обновлена 21 октября 2021, 20:00
"Динамо" готовится к игре

Двенадцатый тур чемпионата Украины будет сыгран в течении трех дней.

В пятницу, 22 октября, матчем "Десна" — "Александрия" в Чернигове стартует 12-й тур Украинской премьер-лиги (УПЛ), где по итогам прошлого тура продолжает лидировать киевское "Динамо".

Расписание игр доступно на официальном сайте УПЛ.

Центральный поединок этой недели состоится в Киеве, где местное "Динамо" будет принимать "Днепр-1", который всерьез нацелился на высокие места в чемпионате Украины. "Шахтер" сыграет в субботу против "Ворсклы", которая на данный момент входит в тройку лучших.

Расписание и результаты матчей 12-го тура УПЛ: 

Пятница, 22 октября

  • 17:00 "Десна" — "Александрия" — "Футбол 1"
  • 19:30 "Металлист 1925" — "Ингулец" — "Футбол 2"

Суббота, 23 октября

  • 14:00 "Верес" — "Мариуполь" — "Футбол 2"
  • 17:00 "Ворскла" — "Шахтер" Донецк — "Футбол 1"
  • 19:30 "Черноморец" — "Львов" — "Футбол 2"

Воскресенье, 24 октября

  • 14:00 "Рух" Львов — "Минай" — "Футбол 1"
  • 17:00 "Динамо" Киев — "Днепр-1" — "2+2"
  • 19:30 "Заря" — "Колос" — "Униан ТВ"

Отметим, все игры 12-го тура будут также доступны для просмотра на сервисе oll.tv (требуется подписка), а домашние матчи "Зари" и "Динамо" можно будет посмотреть в этой статье (ссылки на трансляции появятся здесь ближе к началу поединка). 

Турнирное положение команд после 11-го тура:

Ранее "Телеграф" сообщал, что Маркевич отреагировал на потенциальное увольнение сына в "Мариуполе".

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#Футбол #УПЛ
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