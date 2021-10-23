"Заря" - "Колос": прямая видеотрансляция матча чемпионата Украины

“Заря" и "Колос" закроют программу матчей 12-го тура УПЛ.

В воскресенье, 24 октября, луганская "Заря", которая на днях добыла первую победу украинских клубов в групповом раунде еврокубков в сезоне 2021/22, принимает "Колос". В этой статье ближе к началу поединка будет доступна прямая видеотрансляция встречи, которая пройдет в Запорожье на "Славутич-Арене", начало — в 19:30 по киевскому времени.

Прямая видеотрансляция матча "Заря" — "Колос":

"Заря" и "Колос" в текущем сезоне выполняют разные задачи. Подопечные Виктора Скрипника борются за место в Лиге Европы. В то же время коллектив из Ковалевки, похоже, будет сражаться за выживание.

В прошлом туре луганчане крупно проиграли "Шахтеру" (6:1) и явно попытаются реабилитироваться перед болельщиками за такой результат. "Колос", в свою очередь, проиграл "Днепру-1" (2:0), пропустив два красивейших гола. После 11-и туров "Заря" идет на 5-м месте в турнирной таблице УПЛ, а "Колос" — на 11-м.

Турнирное положение команд в УПЛ:

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Шахтер" со скандалом обыграл "Ворсклу" (0:2) в центральном матче 12-го тура чемпионата Украины.