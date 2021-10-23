Укр

"Динамо" - "Днепр": прямая видеотрансляция матча

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
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Автор
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"Динамо" - "Днепр-1" Новость обновлена 23 октября 2021, 14:07
"Динамо" - "Днепр-1"

“Динамо" принимает "Днепр-1" в центральном матче тура.

В воскресенье, 24 октября, Киевское "Динамо", на днях минимально проигравшее "Барселоне" (1:0) в Лиге чемпионов, в рамках центрального поединка 12-го тура чемпионата Украины принимает "Днепр-1". В этой статье ближе к началу матча будет доступна прямая видеотрансляция игры, которая начнется в 17:00 по киевскому времени.

Прямая видеотрансляция матча "Динамо" — "Днепр":

"Динамо" подходит к ответственной игре в качестве лидера чемпионата Украины. В 11-и предыдущих матчах киевляне набрали 29 очков, а вот днепряне с 22 очками идут в группе догоняющих. В прошлом туре ЧУ "Бело-синие" разгромили "Львов" (1:4), а днепряне переиграли "Колос" (2:0) благодаря суперголу Артема Довбика.

Турнирное положение команд по итогам 11-и туров:

Отметим, у нас на сайте доступны расписание и результаты всех матчей 12-го тура чемпионата Украины, который стартовал в пятницу, 22 октября.

Ранее "Телеграф" сообщал, что главный тренер чемпионов Украины Мирча Луческу объяснил конфликтную ситуацию, возникшую у него с форвардом Владиславом Супрягой во время матча "Львов" — "Динамо".

Теги:
#Футбол #УПЛ #ФК Динамо (Киев) #ФК Днепр-1
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