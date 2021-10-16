Укр

Довбик забил гол-красавец в чемпионате Украины (видео)

Автор
Михаил Корнилов
Дата публикации
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Автор
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Артем Довбик Новость обновлена 16 октября 2021, 22:08
Артем Довбик

Артем Довбик показал свой навык в пробитии штрафных ударов.

В субботу, 16 октября, "Днепр-1", который в прошлом поединке обыграл "Львов" благодаря суперголу Артема Довбика, в рамках матча 11-го тура УПЛ сезона 2021/22 принимал "Колос". Встреча проходила на "Днепр-Арене" и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. Нападающий вновь забил и вновь сделал это красиво.

"Днепр-1" добыл уверенную победу благодаря точным выстрелам Данила Игнатенко и Артема Довбика. Последний и вовсе забил гол-красавец во втором матче кряду. На 38-й минуте встречи Артем удачно пробил со штрафного, пушечным ударом перебросив "стенку". Примечательно, что игроки в "стенке" почему-то решили не прыгать, что облегчило задачу для форварда сборной Украины. К слову, мяч Игнатенко также вышел на загляденье — полузащитник пушечным выстрелом поразил ворота гостей ударом с лету.

Видео гола Игнатенко:

Видео гола Довбика:

Видеообзор матча "Днепр-1" - "Колос": 

Этот успех вывел "Днепр-1" (22 очка) на 3-е место в турнирной таблице УПЛ, "Колос" (11 очков) — 11-й.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Виктор Коваленко забил красивый гол в Серии А.

Теги:
#Футбол #УПЛ #ФК Колос #Артем Довбик #ФК Днепр-1
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