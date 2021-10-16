Довбик забив гол-красень у чемпіонаті України (відео)

Артем Довбик показав свій навик в пробитті штрафних ударів.

У суботу, 16 жовтня, "Дніпро-1", який в минулому поєдинку обіграв "Львів" завдяки суперголу Артема Довбика, в рамках матчу 11-го туру УПЛ сезону 2021/22 приймав "Колос". Зустріч проходила на "Дніпро-Арені" і завершилася з рахунком 2:0 на користь господарів. Нападник знову забив і знову зробив це красиво.

"Дніпро-1" здобув впевнену перемогу завдяки влучним пострілам Данила Ігнатенка і Артема Довбика. Останній забив гол-красень у другому матчі поспіль. На 38-й хвилині зустрічі Артем вдало пробив зі штрафного, гарматним ударом перекинувши "стінку". Примітно, що гравці в "стінці" чомусь вирішили не стрибати, що полегшило завдання для форварда збірної України. До слова, м’яч Ігнатенка також вийшов на диво — півзахисник гарматним пострілом вразив ворота гостей ударом з льоту.

Відео голу Ігнатенка:

Відео голу Довбика:

Відеоогляд матчу "Дніпро-1" — "Колос":

Цей успіх вивів "Дніпро-1" (22 очки) на 3-е місце в турнірній таблиці УПЛ, "Колос" (11 очок) — 11-й.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Віктор Коваленко забив красивий гол у Серії А.