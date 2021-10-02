Герой збірної України на Євро-2020 забив супергол (відео)

Артем Довбик оформив красиве взяття воріт у чемпіонаті України.

Один з героїв Євро-2020 в складі збірної України, яка залишилася без Олександра Зінченка на жовтневі матчі відбору на ЧС-2022, Артем Довбик відзначився блискучим голом у матчі 10-го туру УПЛ "Львів" — "Дніпро-1".

Вже на другій хвилині зустрічі нападник "Дніпра-1" 24-річний Довбик зважився на удар-простріл, перебуваючи поблизу лицьової лінії. У підсумку м’яч після пострілу форварда потрапив прямо в ціль — кіпер "Львова" Олександр Ільющенков, судячи з усього, забарився, очікуючи подачі.

Відео шедевра Довбика є в мережі:

Відзначимо, після першого тайму рахунок 0:1 на користь гостей. Повний відеоогляд поєдинку буде доступний тут пізніше.

"Телеграф" нагадує, що Довбик допоміг збірній України досягти історичного успіху на Євро-2020. Саме гол нападника "Дніпра-1" дозволив нашій команді обіграти Швецію і вийти до чвертьфіналу турніру. Артем у грі зі шведами забив гол в компенсований до другого тайму час, що дозволило "Жовто-синім" уникнути серії пенальті.

У поточному сезоні Довбик забив 5 голів в 9 матчах. Крім того, на його рахунку 2 гольові передачі.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що між гравцями збірної України спалахнув конфлікт, який ледь не переріс у бійку.