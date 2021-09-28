Зінченко травмувався перед найважливішими матчами відбору на ЧС-2022

Олександр Зінченко не зіграє в найближчий матчах.

До збірної України, де панує не найкраща атмосфера через відсутність в заявці Руслана Маліновського, терміново заявили Олександра Піхальонка з "Дніпра-1". Так тренерський штаб національної команди відреагував на травму Олександра Зінченка.

Про це повідомляє Українська асоціація футболу на своїй сторінці в Instagram.

В УАФ відзначили, що ще до старту збору національної команди в "Манчестер Сіті" повідомили неприємні новини — один з лідерів збірної України Олександр Зінченко травмував литковий м’яз .У підсумку замість Зінченка в національну команду був викликаний центральний півзахисник Олександр Пихаьонок з "Дніпра-1". Примітно, що для 24-річного Піхальонка це дебютний виклик до збірної.

Відзначимо, в жовтні "Жовто-сині" проведуть дві найважливіші гри в рамках відбору на чемпіонат світу-2022 проти Фінляндії (9 жовтня) та Боснії і Герцеговини (12 жовтня).

Раніше "Телеграф" повідомляв, що досвідчені гравці збірної України заступилися за Олександра Караваєва, якого в. о. головного тренера Олександр Петраков не хотів бачити в команді після помилок захисника в грі з Казахстаном (2:2).