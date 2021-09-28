Укр

Зинченко травмировался перед важнейшими матчами отбора на ЧМ-2022

Автор
Михаил Корнилов
Дата публикации
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Автор
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Александр Зинченко и Александр Пихаленок Новость обновлена 28 сентября 2021, 13:01
Александр Зинченко и Александр Пихаленок

Александр Зинченко не сыграет в ближайший матчах.

В сборную Украины, где царит не лучшая атмосфера из-за отсутствия в заявке Руслана Малиновского, срочно дозаявили Александра Пихаленка из "Днепра-1". Так тренерский штаб национальной команды отреагировал на травму Александра Зинченко.

Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола на своей страничке в Instagram.

В УАФ отметили, что еще до старта сбора национальной команды в "Манчестер Сити" сообщили неприятные новости — один из лидеров сборной Украины Александр Зинченко травмировал икроножную мышцу. В итоге вместо Зинченко в национальную команду был вызван центральный полузащитник Александр Пихаленок из "Днепра-1". Примечательно, что для 24-летнего Пихаленка это дебютный вызов в сборную.

Отметим, в октябре "Желто-синие" проведут две важнейшие игры в рамках отбора на чемпионат мира-2022 против Финляндии (9 октября) и Боснии и Герцеговины (12 октября).

Ранее "Телеграф" сообщал, что опытные игроки сборной Украины вступились за Александра Караваева, которого и. о. главного тренера Александр Петраков не хотел видеть в команде после ошибок защитника в игре с Казахстаном (2:2).

Теги:
#Футбол #Сборная Украины #Александр Зинченко #Александр Пихаленок
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