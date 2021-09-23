Футболисты сборной Украины не поддержали Малиновского, но вступились за Караваева (видео)

В сборной Украины царит не лучшая атмосфера.

В сборной Украины не поддержали полузащитника Руслана Малиновского, у которого возник конфликт с и. о. главного тренера Александром Петраковым.

Такую информацию сообщил журналист Сергей Болотников во время шоу "ТаТоТаке" на одноименном YouTube-канале.

По информации Болотникова, в сборной Украины группа опытных футболистов вступилась за Александра Караваева, которого Петраков хотел исключить из сборной за досадные ошибки в матче отбора на ЧМ-2022 с Казахстаном (2:2). Именно неудачные действия защитника привели к потере очков в игре с аутсайдером группы. В итоге украинские сборники убедили наставника "Желто-синих" оставить Караваева в команде, однако место в основе футболист "Динамо", похоже, потерял.

В то же время футболисты сборной Украины встали на сторону тренера в его споре с Русланом Малиновским, который не захотел принимать участие в товарищеском матче с Чехией (1:1). Руслан позже заявил, что попросил разрешение у тренера, который отпустил нескольких футболистов "Динамо" и "Шахтера" для подготовки к матчам ЛЧ, о своем досрочном возвращении в стан "Аталанты" для подготовки к 1-му туру еврокубка. Петраков после поста Малиновского в Instagram не взял того на важнейшие игры отбора на ЧМ-2022. Руслан , в свою очередь, продолжает блистать в Серии А.