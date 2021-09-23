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Футболісти збірної України не підтримали Маліновського, але заступилися за Караваєва (відео)

Автор
Михайло Корнілов
Дата публікації
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Автор
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Руслан Маліновський, Олександр Петраков і Олександр Караваєв Новина оновлена 23 вересня 2021, 18:59
Руслан Маліновський, Олександр Петраков і Олександр Караваєв

У "Жовто-синіх" панує не найкраща атмосфера.

В збірній України не підтримали півзахисника Руслана Маліновського, у якого виник конфлікт з в. о. головного тренера Олександром Петраковим.

Таку інформацію повідомив журналіст Сергій Болотніков під час шоу "ТаТоТаке" на однойменному YouTube-каналі.

За інформацією Болотнікова, в збірній України група досвідчених футболістів заступилася за Олександра Караваєва, якого Петраков хотів виключити зі збірної за прикрі помилки в матчі відбору на ЧС-2022 з Казахстаном (2:2). Саме невдалі дії захисника привели до втрати очок в грі з аутсайдером групи. В результаті українські збірники переконали наставника "Жовто-синіх" залишити Караваєва в команді, однак місце в основі футболіст "Динамо", схоже, втратив.

У той же час гравці збірної України встали на сторону тренера в його суперечці з Русланом Маліновським, який не захотів брати участь в товариському матчі з Чехією (1:1). Руслан пізніше заявив, що попросив дозвіл у тренера, який відпустив кількох футболістів "Динамо" і "Шахтаря" для підготовки до матчів ЛЧ, про своє дострокове повернення в стан "Аталанти" для підготовки до 1-го туру єврокубка. Петраков після поста Маліновського в Instagram не взяв того на найважливіші ігри відбору на ЧС-2022. Руслан, в свою чергу, продовжує "блищати" в Серії А.

Теги:
#Футбол #Збірна України #Олександр Петраков #Олександр Караваєв
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