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Пятов і Сидорчук ледь не побилися в матчі за Суперкубок України (відео)

Автор
Михайло Корнілов
Дата публікації
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Автор
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"Динамо" — "Шахтар" Новина оновлена 28 вересня 2021, 14:31
"Динамо" — "Шахтар"

Черговий конфлікт між гравцями "Шахтаря" і "Динамо".

У матчі за Суперкубок України-2021, який завершився розгромною перемогою "Шахтаря" над "Динамо" (3:0), стався конфлікт між гравцями збірної України Андрієм Пятовим і Сергієм Сидорчуком.

Про це повідомив журналіст Ігор Циганик в своїй передачі на YouTube-каналі Football Hub.

Циганик розповів, що в українському футболі панує не найкраща атмосфера, а в протистоянні "Динамо" і "Шахтаря" спалахнув новий виток конфліктів, який серйозно може вплинути на ситуацію в збірній України. Журналіст зазначив, що капітани "Динамо" і "Шахтаря" Сидорчук та Пятов ледь не побилися в перерві гри за Суперкубок України. На щастя, бійки в підтрибунному приміщенні в перерві вдалося уникнути. Крім того, за словами Циганика, асистент директора по футболу "Шахтаря" Карло Ніколіні хотів вдарити помічника головного тренера "Динамо" Огнена Вукоєвича.

Циганик вважає, що така ситуація не обіцяє нічого хорошого збірній України у відборі на ЧС-2022. Також журналіст побоюється чергового сплеску агресії в найближчому матчі "Динамо" і "Шахтаря" в чемпіонаті України (03.10.2021).

Раніше "Телеграф" повідомляв, що лідер "Жовто-синіх" Олександр Зінченко травмувався напередодні ігор відбору.

Теги:
#Футбол #ФК Динамо (Київ) #ФК Шахтар #Суперкубок України
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