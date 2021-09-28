Пятов и Сидорчук едва не подрались в матче за Суперкубок Украины (видео)

Очередной конфликт между игроками "Шахтера" и "Динамо".

В матче за Суперкубок Украины-2021, который завершился разгромной победой "Шахтера" над "Динамо" (3:0), случился конфликт между игроками сборной Украины Андреем Пятовым и Сергеем Сидорчуком.

Об этом сообщил журналист Игорь Цыганык в своей передаче на YouTube-канале Football Hub.

Цыганык рассказал, что в украинском футболе царит не лучшая атмосфера, а в противостоянии "Динамо" и "Шахтера" вспыхнул новый виток конфликтов, который серьезно может повлиять на ситуацию в сборной Украины. Журналист отметил, что капитаны "Динамо" и "Шахтера" Сидорчук и Пятов едва не подрались в перерыве игры за Суперкубок Украины. К счастью, драки в подтрибунном помещении в перерыве удалось избежать. Кроме того, по словам Цыганыка, ассистент директора по футболу "Шахтера" Карло Николини хотел ударить помощника главного тренера "Динамо" Огнена Вукоевича.

Цыганык считает, что такая ситуация не сулит ничего хорошего сборной Украины в отборе на ЧМ-2022. Также журналист побаивается очередного всплеска агрессии в ближайшем матче "Динамо" и "Шахтера" в чемпионате Украины (03.10.2021).

Добавим, что "Динамо" в ближайшее время сыграет в Лиге чемпионов против "Баварии", а "Шахтеру" предстоит испытание в виде "Интера". Накануне этих матчей "Бело-синие" переиграли "Рух", а "Горняки" уничтожили "Верес".

Ранее "Телеграф" сообщал, что лидер "Желто-синих" Александр Зинченко травмировался накануне игр отбора.