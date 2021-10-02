Герой сборной Украины на Евро-2020 забил супергол (видео)

Артем Довбик оформил красивое взятие ворот в чемпионате Украины.

Один из героев Евро-2020 в составе сборной Украины, которая осталась без Александра Зинченко на октябрьские матчи отбора на ЧМ-2022, Артем Довбик отличился блестящим голом в матче 10-го тура УПЛ "Львов" — "Днепр-1".

Уже на второй минуте встречи нападающий "Днепра-1" 24-летний Довбик решился на удар-прострел, находясь вблизи лицевой линии. В итоге мяч после выстрела форварда попал прямо в цель — кипер "Львова" Александр Ильющенков, судя по всему, замешкался, ожидая подачи.

Видео шедевра Довбика доступно в сети:

Отметим, встреча так и завершилась со счетом 0:1 в пользу гостей. Полный видеообзор поединка:

"Телеграф" напоминает, что Довбик помог сборной Украины достичь исторического успеха на Евро-2020. Именно гол нападающего "Днепра-1" помог нашей команде обыграть Швецию и выйти в четвертьфинал турнира. Артем в игре со шведами забил гол в компенсированное ко второму тайму время, что позволило "Желто-синим" избежать серии пенальти.

В текущем сезоне Довбик забил 5 голов в 9 матчах. Кроме того, на его счету 2 голевые передачи.

Ранее "Телеграф" сообщал, что между игроками сборной Украины вспыхнул конфликт, который едва не перерос в драку.