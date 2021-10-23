"Динамо" — "Дніпро": пряма відеотрансляція матчу

"Динамо" приймає "Дніпро-1" в центральному матчі туру.

У неділю, 24 жовтня, київське "Динамо", на днях мінімально програвше "Барселоні" (1:0) в Лізі чемпіонів, в рамках центрального поєдинку 12-го туру чемпіонату України приймає "Дніпро-1". У цій статті ближче до початку матчу буде доступна пряма відеотрансляція гри, яка розпочнеться о 17:00 за київським часом.

Пряма відеотрансляція матчу "Динамо" — "Дніпро":

"Динамо" підходить до відповідальної гри в якості лідера чемпіонату України. У 11-і попередніх матчах кияни набрали 29 очок, а ось дніпряни з 22 очками йдуть в групі наздоганяючих. У минулому турі ЧУ "Біло-сині" розгромили "Львів" (1:4), а дніпряни переграли "Колос" (2:0) завдяки суперголу Артема Довбика.

Турнірне становище команд за підсумками 11-и турів:

Відзначимо, у нас на сайті доступні розклад і результати всіх матчів 12-го туру чемпіонату України, який стартував в п’ятницю, 22 жовтня.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що головний тренер чемпіонів України Мірча Луческу пояснив конфліктну ситуацію, що виникла у нього з форвардом Владиславом Супрягою під час матчу "Львів" — "Динамо".