"Зоря" — "Колос": пряма відеотрансляція матчу чемпіонату України

"Зоря" і "Колос" закриють програму матчів 12-го туру УПЛ.

У неділю, 24 жовтня, луганська "Зоря", яка днями здобула першу перемогу українських клубів у груповому раунді єврокубків в сезоні 2021/22, приймає "Колос". У цій статті ближче до початку поєдинку буде доступна пряма відеотрансляція зустрічі, яка пройде в Запоріжжі на "Славутич-Арені", початок — о 19:30 за київським часом.

Пряма відеотрансляція матчу "Зоря" — "Колос":

"Зоря" і "Колос" в поточному сезоні виконують різні завдання. Підопічні Віктора Скрипника борються за місце в Лізі Європи. У той же час колектив з Ковалівки, схоже, буде битися за виживання.

У минулому турі луганчани крупно програли "Шахтарю" (6:1) і явно спробують реабілітуватися перед уболівальниками за такий результат. "Колос", в свою чергу, програв "Дніпру-1" (2:0), пропустивши два красивих голи. Після 11-и турів "Зоря" йде на 5-му місці в турнірній таблиці УПЛ, а "Колос" — на 11-му.

Турнірне становище команд в УПЛ:

Раніше "Телеграф" повідомляв, що "Шахтар" зі скандалом обіграв "Ворсклу" (0: 2) в центральному матчі 12-го туру чемпіонату України.