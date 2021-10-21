"Зоря" здобула першу перемогу в Лізі конференцій завдяки суперголу іранця (відео)

Луганський клуб здобув першу перемогу в поточному єврокубковому сезоні.

У четвер, 21 жовтня, луганська "Зоря", яка днями була просто знищена "Шахтарем" в чемпіонаті України (6:1), провела гостьовий поєдинок Ліги конференцій проти ЦСКА (Софія). Зустріч відбулася в столиці Болгарії на стадіоні "Васіл Левскі" і завершилася з рахунком 0:1 на користь гостей.

"Зоря" весь матч грала другим номером, а вирішальний епізод у грі стався на 65-й хвилині. Іранський нападник гостей Аллахʼяр Сайядманеш, перебуваючи під гострим кутом до воріт, зважився на удар з лінії штрафної. В результаті глядачі стали свідками голу-шедевра. Цей м’яч став єдиним у зустрічі, хоча ЦСКА і зробив спробу штурму воріт луганчан.

ЦСКА (Софія) — "Зоря" 0:1

Гол: Сайядманеш 65’

Відео голу Сайядманеша:

Повний відеоогляд матчу буде доступний тут пізніше.

Відзначимо, сьогодні норвезький "Буде-Глімт" переграв "Рому" (6:1) і остаточно заплутав ситуацію в групі С Ліги конференцій. "Зоря" піднялася на 3-е місце в квартеті. У наступному турі підопічні Віктора Скрипника знову зіграють з ЦСКА.

Турнірне становище в групі С Ліги конференцій

Раніше "Телеграф" повідомляв, що "Динамо" в Лізі чемпіонів було бито "Барселоною" (1:0), а "Шахтар" був знищений "Реалом" в Києві (0:5).