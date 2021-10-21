"Заря" добыла первую победу в Лиге конференций благодаря суперголу иранца (видео)

Луганский клуб добыл первую победу в текущем еврокубковом сезоне.

В четверг, 21 октября, луганская "Заря", которая на днях была попросту уничтожена "Шахтером" в чемпионате Украины (6:1), провела гостевой поединок Лиги конференций против ЦСКА (София). Встреча состоялась в столице Болгарии на стадионе "Васил Левски" и завершилась со счетом 0:1 в пользу гостей.

"Заря" весь матч играла вторым номером, а решающий эпизод в игре произошел на 65-й минуте. Иранский нападающий гостей Аллахьяр Сайядманеш, находясь под острым углом к воротам, решился на удар с линии штрафной. В итоге зрители стали свидетелями гола-шедевра. Этот мяч стал единственным во встрече, хотя ЦСКА и предпринял попытку штурма ворот луганчан.

ЦСКА (София) — "Заря" 0:1

Гол: Сайядманеш 65ʼ

Видео гола Сайядманеш:

Полный видеообзор матча будет доступен здесь позднее.

Отметим, сегодня норвежский "Буде-Глимт" переиграл "Рому" (6:1) и окончательно запутал ситуацию в группе С Лиги конференций. "Заря" поднялась на 3-е место в квартете. В следующем туре подопечные Виктора Скрипника вновь сыграют с ЦСКА.

Турнирное положение в группе С Лиги конференций

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Динамо" в Лиге чемпионов было бито "Барселоной" (1:0), а "Шахтер" был уничтожен "Реалом" в Киеве (0:5).