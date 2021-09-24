Кубок України: з ким зіграють "Динамо", "Шахтар" і "Металіст" в 1/8 фіналу

У Кубку України-2022 залишилися 16 команд.

У п’ятницю, 24 вересня, в Києві в Будинку футболу відбулося жеребкування 1/8 фіналу Кубка України з футболу сезону 2021/22.

Про це повідомляє Українська асоціація футболу на YouTube-каналі УАФ.

На цій стадії турніру в боротьбу вступають українські клуби, які беруть/брали участь в єврокубковій кампанії 2021/22 — "Ворскла" і "Колос", які вибули з кваліфікації Ліги конференцій, "Динамо" і "Шахтар", що потрапили в груповий етап Ліги чемпіонів, і "Зоря", яка виступає в групі Ліги конференцій. Крім того, в 1/8 фіналу КУ потрапили представник другої ліги ЛНЗ (Черкаси), "Металіст" і "Альянс" з Першої ліги і ще 8 представників УПЛ: "Рух", "Олександрія", "Дніпро-1", "Маріуполь", "Верес", "Металіст-1925", "Львів" і "Чорноморець".

За підсумками жеребкування були сформовані 8 пар, які розіграють путівки до чвертьфіналу 27 жовтня (базова дата проведення ігор). Чвертьфінальна і півфінальна стадії турніру відбудуться в березні і квітні 2022 року відповідно, а фінал заплановано на 11-е травня. Додамо, що чинним володарем Кубка України є київське "Динамо".

За підсумками жеребкування "Динамо" зіграє з "Маріуполем", "Шахтар" — з "Чорноморцем", а "Металіст" — з "Колосом".

Результати жеребкування 1/8 фіналу КУ:

Результати жеребкування 1/8 фіналу Кубка України

Раніше "Телеграф" повідомляв, що українські футболісти підтримали Олександра Петракова в конфлікті з Русланом Малиновським.