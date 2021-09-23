"Динамо" і "Шахтар" дізнаються імена суперників: пряма відеотрансляція жеребкування Кубка України-2022

Слідкуйте за церемоній жеребкування на "Телеграфі".

У п’ятницю, 24 вересня, відбудеться жеребкування 1/8 фіналу Кубка України сезону 2021/22, куди сенсаційно потрапила команда з Черкас.

Пряма відеотрансляція жеребкування буде доступна на YouTube-каналі Української асоціації футболу (УАФ).

Захід пройде в Києві в Будинку футболу і почнеться о 12:00 за місцевим часом. На цій стадії турніру стартують одразу кілька клубів вищого дивізіону, зокрема, "Динамо", "Шахтар", "Зоря", "Колос" та "Ворскла". До п’яти представників УПЛ приєднаються 11 переможців матчів 1/16 фіналу. Ігри цієї стадії проходять з 21 по 23 вересня.

Повний список учасників 1/8 фіналу КУ України буде доступний тут після закінчення ігор попередньої стадії.

Базова дата проведення матчів 1/8 фіналу — 27 жовтня. Переможці цих протистоянь відберуться в чвертьфінал. Матчі 1/4 і півфінали заплановані на весну 2022 року. Фінальна гра відбудеться 11 травня.

Чинним переможцем Кубка України є "Динамо". Раніше "Телеграф" повідомляв, що "Біло-сині" розгромно програли "Шахтарю" в битві за Суперкубок України-2021.