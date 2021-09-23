Укр

"Динамо" и "Шахтер" узнают имена соперников: прямая видеотрансляция жеребьевки Кубка Украины-2022

Автор
Михаил Корнилов
Дата публикации
Читати українською
Автор
6
Жеребьевка Кубка Украины Новость обновлена 23 сентября 2021, 18:12
Жеребьевка Кубка Украины

Следите за церемоний жеребьевки на "Телеграфе".

В пятницу, 24 сентября, состоится жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины сезона 2021/22, куда сенсационно попала команда из Черкасс.

Прямая видеотрансляция жеребьевки будет доступна на YouTube-канале Украинской ассоциации футбола (УАФ).

Мероприятие пройдет в Киеве в Доме футбола и начнется в 12:00 по местному времени. На этой стадии турнира стартуют сразу несколько клубов высшего дивизиона, в частности, "Динамо", "Шахтер", "Заря", "Колос" и "Ворскла". К пяти представителям УПЛ добавятся 11 победителей матчей 1/16 финала. Игры этой стадии проходят с 21 по 23 сентября.

Полный список участников 1/8 финала КУ Украины будет доступен здесь по окончании игр предыдущей стадии.

Базовая дата проведения матчей 1/8 финала — 27 октября. Победители этих противостояний отберутся в четвертьфинал. Матчи 1/4 и полуфиналы запланированы на весну 2022 года. Финальная игра пройдет 11 мая.

Действующим победителем Кубка Украины является "Динамо". Ранее "Телеграф" сообщал, что "Бело-синие" разгромно проиграли "Шахтеру" в битве за Суперкубок Украины-2021.

Теги:
#Футбол #ФК Динамо (Киев) #ФК Шахтер #Кубок Украины
Депутаты аплодируют
Украина
Рада приняла закон о деолигархизации: как голосовали нардепи
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Депутаты аплодируют
Рада приняла закон о деолигархизации: как голосовали нардепи
Дата публикации
Категория
Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко
Александр Корниенко: Разумков ведёт себя не как член команды президента
Дата публикации
Категория
Силовики оттесняют протестующий под Верховной Радой.
Под Верховной Радой начались столкновения (эксклюзивные фото и видео)
Дата публикации
Категория
Статистика коронавируса в Украине на 23.09.2021
Украина перешла в "желтую" зону с новым рекордом заболеваемости: сводка на 23 сентября
Дата публикации
Категория
Место стрельбы в Сергея Шефира 22.09.2021
Кто стоит за расстрелом машины Шефира: пять версий от генерала