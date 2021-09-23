"Динамо" и "Шахтер" узнают имена соперников: прямая видеотрансляция жеребьевки Кубка Украины-2022

Следите за церемоний жеребьевки на "Телеграфе".

В пятницу, 24 сентября, состоится жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины сезона 2021/22, куда сенсационно попала команда из Черкасс.

Прямая видеотрансляция жеребьевки будет доступна на YouTube-канале Украинской ассоциации футбола (УАФ).

Мероприятие пройдет в Киеве в Доме футбола и начнется в 12:00 по местному времени. На этой стадии турнира стартуют сразу несколько клубов высшего дивизиона, в частности, "Динамо", "Шахтер", "Заря", "Колос" и "Ворскла". К пяти представителям УПЛ добавятся 11 победителей матчей 1/16 финала. Игры этой стадии проходят с 21 по 23 сентября.

Полный список участников 1/8 финала КУ Украины будет доступен здесь по окончании игр предыдущей стадии.

Базовая дата проведения матчей 1/8 финала — 27 октября. Победители этих противостояний отберутся в четвертьфинал. Матчи 1/4 и полуфиналы запланированы на весну 2022 года. Финальная игра пройдет 11 мая.

Действующим победителем Кубка Украины является "Динамо". Ранее "Телеграф" сообщал, что "Бело-синие" разгромно проиграли "Шахтеру" в битве за Суперкубок Украины-2021.