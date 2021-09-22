Команда Второй лиги выбила клуб УПЛ из Кубка Украины благодаря странному голу (видео)

Черкасский ЛНЗ пробился в 1/8 финала Кубка Украины.

В среду, 22 сентября, ЛНЗ из Второй лиги в рамках матча 1/16 финала Кубка Украины сезона 2021/22 играл с "Ингульцом", президент которого недавно обвинил судей в некомпетентности. Встреча, которая состоялась в Черкассах, завершилась минимальной победой хозяев со счетом 2:1.

Команда, представляющая УПЛ, сумела повести в счете после точного удара Михаила Плохотнюка на 19-й минуте, однако хозяева под занавес первого тайма сумели отыграться после выстрела Ярослава Долинского. Кульминация встречи наступила на 90-й минуте, когда ЛНЗ забил победный гол. Защитник и вратарь "Ингульца" из-за недопонимая отдали мяч Андрею Сторчоусу, который ударом по пустым воротам вывел свою команду в 1/8 финала КУ.

Видео гола Сторчоуса доступно в сети (смотреть с 1:55:43):

Добавим, что жеребьевка следующей стадии КУ состоится в пятницу, 24 сентября. В 1/8 финала свой путь в турнире начнут "Шахтер" и "Динамо".

Отметим, ЛНЗ — довольно амбициозный клуб, который рвется в элиту украинского футбола. Недавно блогер Дмитрий Поворознюк рассказал, как поживает этот коллектив, который совсем недавно выступал на аматорском уровне. Дмитрий отметил, что в клубе выступают довольно опытные игроки из УПЛ, а в сам проект вкладываются огромные деньги.

Ранее "Телеграф" сообщал, что женская сборная Украины обыграла Турцию, забив красивый гол в начале игры.