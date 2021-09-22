Укр

Сборная Украины обыграла Турцию благодаря голу в стиле Месси (видео)

Автор
Михаил Корнилов
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Ольга Бойченко Новость обновлена 22 сентября 2021, 16:00
Ольга Бойченко

Женская сборная Украины готовится к отбору на ЧМ-2023.

Женская сборная Украины по футболу провела контрольную игру с командой Турции. Встреча, которая состоялась в Киеве на стадионе имени Банникова, завершилась минимальной победой "Желто-синих" со счетом 1:0.

Об этом сообщает официальный сайт УАФ.

Победный гол украинские футболистки забили в дебюте встречи. На 13-й минуте "Желто-синим" удалось открыть счет — Калинина идеальной передачей разрезала оборону соперниц по центру, а Ольга Бойченко реализовала выход один на один. Отметим, что Бойченко не била на силу, а технично перебросила вратаря, как это частенько делает аргентинский футболист Лионель Месси. Турецкие футболистки создали несколько моментов у ворот нашей команды, но подопечные Натальи Зинченко сумели сохранить свои ворота в неприкосновенности.

Видеообзор матча Украина — Турция:

Отметим, в октябре женской сборной Украины предстоит сыграть два матча в отборе на ЧМ-2023 против Фарерских островов и Испании. Поединки состоятся 21 и 26 октября соответственно.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Руслан Малиновский своим ассистом передал привет Александру Петракову, который не вызвал его в сборную. К слову, мужская сборная Украины в октябре проведет две игры в рамках отбора на ЧМ-2022 против Финляндии (09.10.2021) и Боснии и Герцеговины (12.10.2021).

Теги:
#Футбол #Женская сборная Украины
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