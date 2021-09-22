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Збірна України обіграла Туреччину завдяки голу в стилі Мессі (відео)

Автор
Михайло Корнілов
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Ольга Бойченко Новина оновлена 22 вересня 2021, 16:00
Ольга Бойченко

Жіноча збірна України готується до відбору на ЧС-2023.

Жіноча збірна України з футболу провела контрольну гру з командою Туреччини. Зустріч, яка відбулася в Києві на стадіоні імені Баннікова, завершилася мінімальною перемогою "Жовто-синіх" з рахунком 1:0.

Про це повідомляє офіційний сайт УАФ.

Переможний гол українські футболістки забили в дебюті зустрічі. На 13-й хвилині "Жовто-синім" вдалося відкрити рахунок — Калініна ідеальною передачею розрізала оборону суперниць по центру, а Ольга Бойченко реалізувала вихід один на один. Відзначимо, що Бойченко не била на силу, а технічно перекинула воротаря, як це частенько робить аргентинський футболіст Ліонель Мессі. Турецькі футболістки створили кілька моментів біля воріт нашої команди, але підопічні Наталії Зінченко зуміли зберегти свої ворота в недоторканності.

Відеоогляд матчу Україна — Туреччина:

Відзначимо, в жовтні жіночій збірній України належить зіграти два матчі у відборі на ЧС-2023 проти Фарерських островів та Іспанії. Поєдинки відбудуться 21 і 26 жовтня відповідно.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Руслан Маліновський своїм ассистом передав привіт Олександру Петракову, який не викликав його до збірної. До слова, чоловіча збірна України в жовтні проведе дві гри в рамках відбору на ЧС-2022 проти Фінляндії (09.10.2021) і Боснії і Герцеговини (12.10.2021).

Теги:
#Футбол #Жіноча збірна України
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