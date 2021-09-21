"Судьи бежали со стадиона, даже не купались": очередной скандал в украинском футболе

В украинском футболе вспыхнул новый скандал.

Президент футбольного клуба "Ингулец" Александр Поворознюк прокомментировал судейство в матче 8-го тура чемпионата Украины 2021/22 "Ингулец" — "Колос" (0:2).

Свое мнение Поворознюк высказал на YouTube-канале "ФК ІНГУЛЕЦЬ".

По словам Поворознюка, рефери матча полностью провалил игру и его нужно отстранить пожизненно от работы. Александр рассказал, что хотел пообщаться с арбитрами после игры, однако те быстро покинули стадион и даже "не купались". Функционер считает, что ошибка бокового арбитра в моменте с голом "Ингульца" смотрелась весьма странной, если учесть, что между последним защитником и форвардом было расстояние не менее метра. "Ингулец" попытается искать правды у Лучано Лучи — главы комитета арбитров УАФ.

"Плохо сделали, что судьи стали неприкасаемыми. Не успели зайти в раздевалку, они даже не купались – убежали со стадиона", — рассказал Поворознюк.

Напомним, на 18-й минуте поединка "Ингулец" при счете 0:0 забил чистый гол, который был отменен "из-за офсайда". На поединке, который состоялся в Кропивницком, работала бригада арбитров во главе с Виталием Романовым, VAR отсутствовал.

Видеообзор матча:

"Телеграф" напоминает, что в 8-м туре УПЛ на матче "Динамо" подрались ультрас и болельщики, пришедшие на стадион с детьми. В итоге "Бело-синие" заверили, что помогут полиции расследовать инцидент, предоставив все необходимые фото и видеоматериалы.