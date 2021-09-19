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Гладкий забил за "Зарю": видеообзор матча с "Черноморцем"

Автор
Михаил Корнилов
Дата публикации
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"Заря" - "Черноморец" Новость обновлена 19 сентября 2021, 21:45
"Заря" - "Черноморец"

Завершился 8-й тур чемпионата Украины.

В воскресенье, 19 сентября, матчем "Заря" — "Черноморец" завершился 8-й тур УПЛ сезона 2021/22, который запомниться в первую очередь скандальной игрой "Динамо" — "Александрия".

Матч "Заря" — "Черноморец" состоялся в Запорожье на "Славутич-Арене" и завершился уверенной победой луганской команды со счетом 3:0. За "Мужиков" голами отметились Владислав Кабаев, который открыл счет уже на 2-й минуте поединка, Александр Гладкий, реализовавший пенальти, и Аллахьяр Сайядманеш, оформивший гол за 2 минуты до конца основного времени.

Видео гола Кабаева:

Видео гола Гладкого:

Видео гола Сайядманеша:

Полный видеообзор матча будет доступен здесь позднее.

Этот результат позволил "Заре" (14 очков) подняться на 7-е место в турнирной таблице УПЛ, "Черноморец" (5 очков) — 14-й. В следующем туре луганчане сыграют с "Днепром-1", а "Моряки" — с "Ингульцом". игры пройдут 26-го и 27-го сентября соответственно.

Кроме того, "Ворскла" обыграла "Минай" со счетом 2:0.

Также "Львов" и "Металлист-1925" голов не забивали.

Ранее "Телеграф сообщал, что "Заря" стартовала в Лиге конференций с поражения в Норвегии.

Теги:
#Футбол #ФК Заря #ФК Черноморец #УПЛ
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