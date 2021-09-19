Гладкий забив за "Зорю": відеоогляд матчу з "Чорноморцем"

Завершився 8-й тур чемпіонату України.

У неділю, 19 вересня, матчем "Зоря" — "Чорноморець" завершився 8-й тур УПЛ сезону 2021/22, який запам’ятатися в першу чергу скандальної грою "Динамо" — "Олександрія".

Матч "Зоря" — "Чорноморець" відбувся в Запоріжжі на "Славутич-Арені" і завершився впевненою перемогою луганської команди з рахунком 3:0. За "Мужиків" голами відзначилися Владислав Кабаєв, який відкрив рахунок вже на 2-й хвилині поєдинку, Олександр Гладкий, який реалізував пенальті, і Аллахьяр Сайядманеш, який оформив гол за 2 хвилини до кінця основного часу.

Повний відеоогляд матчу:

Цей результат дозволив "Зорі" (14 очок) піднятися на 7-е місце в турнірній таблиці УПЛ, "Чорноморець" (5 очок) — 14-й. У наступному турі луганчани зіграють з "Дніпром-1", а "Моряки" — з "Інгульцем". ігри пройдуть 26-го і 27-го вересня відповідно.

Крім того, "Ворскла" обіграла "Минай" з рахунком 2:0.

Також "Львів" і "Металіст-1925" голів не забивали.

Раніше "Телеграф повідомляв, що " Зоря "стартувала в Лізі конференцій з поразки в Норвегії.