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"Судді бігли зі стадіону, навіть не купалися": черговий скандал в українському футболі

Автор
Михайло Корнілов
Дата публікації
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Автор
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Олександр Поворознюк Новина оновлена 21 вересня 2021, 17:26
Олександр Поворознюк

В українському футболі спалахнув новий скандал.

Президент футбольного клубу "Інгулець" Олександр Поворознюк прокоментував суддівство в матчі 8-го туру чемпіонату України 2021/22 "Інгулець" — "Колос" (0:2).

Свою думку Поворознюк висловив на YouTube-каналі "ФК ІНГУЛЕЦЬ".

За словами Поворознюка, рефері матчу повністю провалив гру і його потрібно усунути довічно від роботи. Олександр розповів, що хотів поспілкуватися з арбітрами після гри, однак ті швидко покинули стадіон і навіть "не купалися". Функціонер вважає, що помилка бокового арбітра в моменті з голом "Інгульця" виглядала досить дивною, якщо врахувати, що між останнім захисником і форвардом була відстань не менше метра. "Інгулець" спробує шукати правди у Лучано Лучі — глави комітету арбітрів УАФ.

"Погано зробили, що судді стали недоторканними. Не встигли зайти в роздягальню, вони навіть не купалися — втекли зі стадіону", — розповів Поворознюк.

Нагадаємо, на 18-й хвилині поєдинку "Інгулець" за рахунку 0:0 забив чистий гол, який був скасований "через офсайд". На поєдинку, який відбувся в Кропивницькому, працювала бригада арбітрів на чолі з Віталієм Романовим, VAR був відсутній.

Відеоогляд матчу:

"Телеграф" нагадує, що в 8-му турі УПЛ на матчі "Динамо" побилися ультрас і вболівальники, які прийшли на стадіон з дітьми. У підсумку "Біло-сині" запевнили, що допоможуть поліції розслідувати інцидент, надавши всі необхідні фото та відеоматеріали.

Теги:
#Футбол #УПЛ #ФК Колос #ФК Інгулець #Олександр Поворознюк
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