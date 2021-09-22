Команда другої ліги вибила клуб УПЛ з Кубка України завдяки дивному голу (відео)

Черкаський ЛНЗ пробився в 1/8 фіналу Кубка України.

У середу, 22 вересня, ЛНЗ з Другої ліги в рамках матчу 1/16 фіналу Кубка України сезону 2021/22 грав з "Інгульцем", президент якого недавно звинуватив суддів в некомпетентності. Зустріч, яка відбулася в Черкасах, завершилася мінімальною перемогою господарів з рахунком 2:1.

Команда, яка представляє УПЛ, зуміла повести в рахунку після точного удару Михайла Плохотнюка на 19-й хвилині, проте господарі під завісу першого тайму зуміли відігратися після пострілу Ярослава Долинського. Кульмінація зустрічі наступила на 90-й хвилині, коли ЛНЗ забив переможний гол. Захисник і воротар "Інгульця" помилилися і віддали м’яч Андрію Сторчоусу, який ударом по порожніх воротах вивів свою команду в 1/8 фіналу КУ.

Відео голу Сторчоуса доступне в мережі (дивитися з 1:55:43):

Додамо, що жеребкування наступної стадії КУ відбудеться в п’ятницю, 24 вересня. В 1/8 фіналу свій шлях в турнірі почнуть "Шахтар" і "Динамо".

Відзначимо, ЛНЗ — досить амбітний клуб, який рветься в еліту українського футболу. Нещодавно блогер Дмитро Поворознюк розповів, як поживає цей колектив, який зовсім недавно виступав на аматорському рівні. Дмитро зазначив, що в клубі виступають досить досвідчені гравці з УПЛ, а в сам проект вкладаються величезні гроші.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що жіноча збірна України обіграла Туреччину, забивши красивий гол на початку гри.