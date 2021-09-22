Рус

Команда другої ліги вибила клуб УПЛ з Кубка України завдяки дивному голу (відео)

Автор
Михайло Корнілов
Дата публікації
Читать на русском
Автор
3
ЛНЗ — "Інгулець" Новина оновлена 22 вересня 2021, 18:36
ЛНЗ — "Інгулець"

Черкаський ЛНЗ пробився в 1/8 фіналу Кубка України.

У середу, 22 вересня, ЛНЗ з Другої ліги в рамках матчу 1/16 фіналу Кубка України сезону 2021/22 грав з "Інгульцем", президент якого недавно звинуватив суддів в некомпетентності. Зустріч, яка відбулася в Черкасах, завершилася мінімальною перемогою господарів з рахунком 2:1.

Команда, яка представляє УПЛ, зуміла повести в рахунку після точного удару Михайла Плохотнюка на 19-й хвилині, проте господарі під завісу першого тайму зуміли відігратися після пострілу Ярослава Долинського. Кульмінація зустрічі наступила на 90-й хвилині, коли ЛНЗ забив переможний гол. Захисник і воротар "Інгульця" помилилися і віддали м’яч Андрію Сторчоусу, який ударом по порожніх воротах вивів свою команду в 1/8 фіналу КУ.

Відео голу Сторчоуса доступне в мережі (дивитися з 1:55:43):

Додамо, що жеребкування наступної стадії КУ відбудеться в п’ятницю, 24 вересня. В 1/8 фіналу свій шлях в турнірі почнуть "Шахтар" і "Динамо".

Відзначимо, ЛНЗ — досить амбітний клуб, який рветься в еліту українського футболу. Нещодавно блогер Дмитро Поворознюк розповів, як поживає цей колектив, який зовсім недавно виступав на аматорському рівні. Дмитро зазначив, що в клубі виступають досить досвідчені гравці з УПЛ, а в сам проект вкладаються величезні гроші.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що жіноча збірна України обіграла Туреччину, забивши красивий гол на початку гри.

Теги:
#Футбол #Кубок України
Картина замаху більше схожа на спробу залякати, вважає співрозмовник "Телеграфа"
Україна
Чому Шефір залишився живий? Боєць спецназу проаналізував замах на помічника Зеленського
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Картина замаху більше схожа на спробу залякати, вважає співрозмовник "Телеграфа"
Чому Шефір залишився живий? Боєць спецназу проаналізував замах на помічника Зеленського
Дата публікації
Категорія
Наслідки обстрілу машини Сергія Шефіра
По машині вистрілили 18 разів: деталі замаху на Сергія Шефіра (ексклюзивні фото)
Дата публікації
Категорія
Заступник голови партії «Батьківщина» Вадим Івченко
Депутати так налякані можливим розпуском, що робитимуть все, аби всидіти у своїх кріслах – нардеп Івченко
Дата публікації
Категорія
Ілюстративне фото
Ковідом в Україні перехворіла вже половина населення, це призупинить нову хвилю хвороби, - лікар
Дата публікації
Категорія
Субсидії українцям у 2021 році обіцяють виплатити всі
Українцям обіцяють залишити субсидії: що приготували нардепи