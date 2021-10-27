Вратарь сборной включил режим Месси в матче Кубка Украины (видео)

Определился второй четвертьфиналист Кубка Украины-2022.

В среду, 27 октября, "Верес" в рамках матча 1/8 финала Кубка Украины сезона 2021/22 принимал "Ворсклу", которая недавно дала бой "Шахтеру" (0:2) в 12-м туре УПЛ. Встреча состоялась в Луцке на стадионе "Авангард" и завершилась со счетом 1:3 в пользу гостей.

Победу полтавчанам принесли точные удары Ибрагима Кане, Ивана Пешича и Сергея Яворского, а также уверенная игра в воротах в исполнении кипера сборной Украины Дмитрия Ризныка. В составе "Вереса" голом отметился Михаил Сергийчук, который реализовал 11-метровый удар в компенсированное время.

Отметим, во втором тайме Ризнык, спасая ситуацию у своих ворот, решил не банально вынести мяч подальше, а с помощью обманных движений пройти игроков "Вереса". В итоге кипер прошел двух соперников, а затем нарвался на грубый фол со стороны Виталия Дахновского. Рефери тут же удалил полевого футболиста, и полтавчане в комфортном большинстве легко довели дело до победы. "Ворскла" пробилась в четвертьфинал турнира. Поединки этой стадии запланированы на весну 2022 года.

Видеообзор матча "Верес" — "Ворскла" (момент с Ризныком смотреть с 4:17):

Ранее "Телеграф" сообщал, что первым четвертьфиналистом КУ стала "Александрия", забившая "Металлисту-1925" 5 голов.