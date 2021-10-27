Улыбался даже Луческу: "динамовец" посвятил гол новорожденной дочери (видео)

Артем Шабанов растрогал тренера.

В среду, 27 октября, киевское "Динамо", на днях переигравшее "Днепр-1" (2:0) в 12-м туре УПЛ, провело гостевой поединок 1/8 финала Кубка Украины сезона 2021/22 против "Мариуполя". Встреча состоялась в Мариуполе на стадионе имени Бойко и завершилась со счетом 1:2 в пользу "Бело-синих".

Победу киевлянам принесли точные выстрелы Беньямина Вербича и Артема Шабанова в первом тайме. За приазовцев отличился Олег Очеретько.

Отметим, после точного удара Шабанова "динамовцы" совместно посвятили гол новорожденной дочери Артема Ариане, которая появилась на свет в середине сентября. Данное действие вызвало улыбку у главного тренера киевлян Мирчи Луческу, которого далеко не всегда можно увидеть в хорошем настроении во время игры. К слову, Шабанов забил первый мяч в сезоне.

Видеообзор матча "Мариуполь" — "Динамо":

Отметим, эта победа вывела "Динамо" в четвертьфинал турнира. Туда уже попали "Ворскла", обыгравшая "Верес" (1:3), и "Александрия", разгромившая "Металлист-1925" (2:5). Поединки 1/4 финала турнира пройдут весной 2022 года.